Schluss mit "Schätzchen": Uschi Glas wird heute 80

"Ein Schätzchen war ich nie" nannte Uschi Glas ihre Biografie, die sie heute zu ihrem 80. Geburtstag veröffentlicht. Die Schauspielerin kam am 2. März 1944 im niederbayerischen Landau als jüngstes von vier Kindern zur Welt.

Die Kindheit beschreibt sie im Nachgang als nicht unglücklich, aber fordernd. Der Traum, vom Land in die Großstadt München zu ziehen, kam beim strengen Vater gar nicht gut an. Doch Glas setzte sich durch. Durch Zufall fiel sie auf einer Party einem Filmproduzenten auf, der ihr eine Nebenrolle in dem Edgar-Wallace-Krimi "Der unheimliche Mönch" verschaffte.

Auf den Krimi folgte 1965 der Durchbruch mit dem Western "Winnetou und das Halbblut Apanatschi".

Uschi Glas als Apanatschi mit Winnetou Pierre Brice Bild: Jauch und Scheikowski

Bald danach kam das Angebot für "Zur Sache, Schätzchen" – ihre bis heute bekannteste Rolle. Ihre Agentin hätte das Engagement in der Low-Budget-Produktion abgelehnt, sie habe sich aber dagegen aufgelehnt.

Der Erfolg gab ihr recht. Der Schwarz-Weiß-Film wurde zu einem Kultstreifen des jungen deutschen Films. Legendär wurde die Szene, in der Glas auf einem Polizeirevier plötzlich ihr Kleid fallen lässt und in einer Spitzenkorsage dasteht. Eigentlich hätte sie nach dem Wunsch des Regisseurs nackt sein sollen – aber Nacktaufnahmen lehnte die Schauspielerin immer ab.

Uschi Glas mit Roy Black im Film „Hochwürden drückt ein Auge zu“ aus dem Jahr 1971 Bild: ORF

Glas wurde als "Schätzchen" zu einem Superstar, bekam ihren ersten Bambi und wurde vom Publikum verehrt. Bei den international erfolgreichen Regisseuren des sogenannten jungen deutschen Films hatte Glas aber keine Chance. Während die Kunstszene politisch eher links stand, war und ist Glas bis heute politisch konservativ. Sie stand damals CSU-Legende Franz Josef Strauß nahe.

Comeback mit "Fack ju Göhte"

Ihr Format blieb das Fernsehen, wie auch an diesem Wochende im ORF-Programm zu sehen ist: Sie spielte in erfolgreichen Serien wie "Der Kommissar", "Polizeiinspektion 1" oder "Unsere schönsten Jahre". 1989 wurde "Zwei Münchner in Hamburg" ein großer Erfolg, wie häufig in ihrer Karriere spielte Glas hier an der Seite von Elmar Wepper.

Ihr beliebtester „Filmpartner“ Elmar Wepper, der kürzlich verstorben ist Bild: APA/Tobias Hase

Privat durchlebte sie schwierige Zeiten, insbesondere das Scheitern ihrer Ehe mit Bernd Tewaag, mit dem sie drei Kinder hat. Die Krise liegt lange zurück. Seit fast 20 Jahren ist sie in zweiter Ehe mit Dieter Hermann verheiratet. Ihre Karriere bekam in den vergangenen Jahren eine neue Note – nämlich die Fähigkeit zur Selbstironie.

Uschi mit ihrem zweiten Ehemann Dieter Herman Bild: APA/EPA/TOBIAS HASE

Glas spielte 2013 im Kinoerfolg "Fack ju Göhte" die Lehrerin Ingrid Leimbach-Knorr, was dazu führte, dass sie plötzlich auch jungen Menschen ein Begriff ist. In ihrem Verein Brotzeit, der täglich an 15.000 Kinder Frühstück verteilt, hätten die jüngeren ehrenamtlichen Helfer mit ihrem Namen nichts anfangen können. "Seit den Filmen freuen sie sich, wenn Ingrid Leimbach-Knorr vorbeikommt."

