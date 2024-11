Rolando Villazons Reise nach Italien

Geboren in Mexiko, wohnhaft in Frankreich – nun reist Rolando Villazon nach Italien. Zumindest musikalisch: Am 19. Mai ist der umtriebige Sänger mit seinem italienischen Liederabend im Linzer Brucknerhaus zu Gast. Begleitet wird Villazon, der auch als Opernregisseur und künstlerischer Leiter der Stiftung Mozarteum in Salzburg tätig ist, von Sarah Tysman. Der Vorverkauf startet heute, Mittwoch, um 10 Uhr, mit der OÖN-card gibt es einen Ticket-Rabatt von zehn Prozent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper