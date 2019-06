Rammstein kommen auf verlängerter Stadiontournee 2020 nach Österreich

Die Musiker um Sänger Till Lindemann, mit ihrem martialischen Auftreten einer der international erfolgreichsten Rockexporte Deutschlands, kündigten am Mittwoch 18 Konzerte für 2020 an. Der Ankick zur Verlängerung findet am 25. Mai 2020 im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt.

Die Tour führt außerdem nach Deutschland, Belgien, in die Schweiz, nach Nordirland, in die Niederlande, nach Frankreich, Italien, Polen, Estland, Norwegen, Schweden und Dänemark. Für Großbritannien sollen weitere Termine folgen. Tickets für das Konzert in Klagenfurt gibt es ab 5. Juli.

Die laufende Tour zum titellosen siebenten Studioalbum, das mit Verkaufsstart im Mai international die Charts stürmte, war in kürzester Zeit weitgehend ausverkauft. Am 22. und 23. August spielen die Musiker im Wiener Ernst-Happel-Stadion.