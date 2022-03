"Next Comic": Bis 19. 3. lädt das Festival nach Linz, Steyr und Traun

Bis 19. März rückt es in 32 Ausstellungen mit Arbeiten von mehr als 100 Künstlern in Linz, Steyr und Traun Fantastisches, Unheimliches und Sozialkritisches in den Blick. "Es geht in dieser Schau um die Darstellung des Unsichtbaren in der Kunst, aber auch um das Wegsehen der Gesellschaft. Um Menschen, die nicht gesehen werden", sagt der künstlerische Leiter Gottfried Gusenbauer. Das Festivalzentrum ist im Linzer OÖ Kulturquartier (OK), wo das Festival heute um 19 Uhr eröffnet wird.

Info: Alle Infos unter nextcomic.org