Nach dem Aus beim ORF: "Fit mit Philipp" künftig bei Servus TV

Der ORF und Philipp Jelinek haben sich mit Ende April "einvernehmlich getrennt", berichtete der Sender erst am gestrigen Donnerstagabend in einer Aussendung. Auslöser war wohl das Bekanntwerden von Chats, in denen Jelinek den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache um Hilfe bezüglich eines Posten im ORF ersucht hatte und quasi im Gegenzug Insider-Informationen angeboten hatte (die OÖN haben berichtet).

Nur kurze Zeit später, Freitagmittag, wurde bekannt, dass der Vorturner im Privatfernsehen eine neue Heimat gefunden haben dürfte: Servus TV nimmt den in Ungnade gefallenen Trainer auf. Das berichtete der "Kurier" mit Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Gegenüber der APA hieß es vom Privatsender lediglich, dass man "an attraktiven Sportsendungen immer interessiert" sei.

Jelinek hatte zuletzt von einem Fehler gesprochen. Er sei aber nie – wie kolportiert – Straches Fitnesstrainer gewesen, sondern habe bloß im gleichen Studio trainiert

Übrigens: Im ORF soll ein neues Format den bisherigen Vorturner ersetzen. Bereits am kommenden Montag startet mit "Fit mit den Stars" eine neue Sendung, immer werktags um 9.10 Uhr in ORF 2. Die Sendung wird im Wochenrhythmus jeweils von einem anderen Promi als Vorturner moderiert. Den Auftakt macht Profitänzerin Conny Kreuter. In weiterer Folge werden etwa die ehemaligen Spitzensportler Armin Assinger, Andreas Goldberger und Hans Knauß zu sehen sein.

