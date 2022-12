Musikalischer Adventkalender: 19. Dezember

Zu keiner Jahreszeit wird so viel und so gerne gesungen wie zur Weihnachtszeit. Die letzten Türchen des Musikschule-Adventkalenders werden deshalb schwerpunktmäßig (aber nicht ausschließlich) der Vokalmusik gewidmet sein. Das heutige Musikstück interpretieren Musikerinnen und Musiker, die Sie vielleicht schon vom ersten Türchen kennen: Zehn Mitglieder des Musikschulchors United Voices präsentieren als `Weihnachtsensemble` unter der Leitung von Birgit Kubica den Song „Mary, did you Know?“. Die Melodie stammt aus dem Jahr 1991. Das weltberühmte Vokalensembles Pentatonix formte daraus 2014 einen international erfolgreichen Weihnachts-Hit.

Den musikalischen Adventkalender der Musikschule Linz finden Sie hier.

