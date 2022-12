Musikalischer Adventkalender: 12. Dezember

Aus einer hochmusikalischen Familie zu stammen, ist bekanntlich kein Nachteil, wenn man sich in `Richtung Profi-Musikerin` auf den Weg macht. Es braucht aber noch viel, viel mehr: Engagement, Leidenschaft, Lust am Üben oder auch eine Lehrkraft, die zu fordern und zu fördern weiß.

Die Geigerin Ida Gillesberger ist 15 Jahre alt und zählt zu den besonderen Ausnahmetalenten in der Musikschule Linz. Sie weiß, unterstützt von ihrem Lehrer Marcus Wall, ihr Talent zu nutzen und zu entfalten und beeindruckt bei Konzerten und Wettbewerben das Publikum und die Jurys stets aufs Neue. Im heutigen Türchen Nummer zwölf spielt Ida Gillesberger die "Loure" aus der Partita für Violine- Solo in E-Dur von Johann Sebastian Bach. Die Aufnahme wurde in der Altkatholischen Kirche im Prunerstift gemacht.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Den musikalischen Adventkalender der Musikschule Linz finden Sie hier.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. O du Nachhaltige Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.