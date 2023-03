"Murder Mystery 2": Aniston und Sandler sind wieder Europas meistgesuchte Gangster

Als sich die Hollywood-Stars Jennifer Aniston (54) und Adam Sandler (56), das „Power couple“ der US-Komödie, 2019 erstmals im Detektivgeschäft versuchten, jubilierte der Streamingdienst Netflix.

In drei Tagen soll „Murder Mystery 1“ von knapp 31 Millionen Profilen aufgerufen worden sein. Wer das Filmgeschäft kennt, wusste: Das kam einer inoffiziellen Zusage zur Fortsetzung gleich. Seit gestern hat man nun „Murder Mystery 2“ im Angebot.



Ex-Cop Nick (Sandler) und seine Frau Audrey Spitz (Aniston) stolpern munter in ihren ersten prestigeträchtigen Fall als hoffnungsfrohe, aber tollpatschige Privatermittler. Das Paar wird zur Hochzeit ihres Milliardärfreunds, eines Maharadschas, eingeladen, der prompt entführt wird. Für das Paar die Chance, sich zu beweisen.



Nur blöd, dass sie schnell als Verdächtige gelten. Der Auftakt zu einer Verfolgungsjagd nach Wahrheit und Täter, die zum wilden Ritt durch Europa wird, mit einem Flair, als hätten Bond, sein komödiantisches Gegenstück Johnny English und Agatha Christie selbst die Fäden in der Hand. Inspiration fand man wohl auch bei Guy Ritchies lakonisch-krudem Humor in Krimifragen. Natürlich ist der Witz auch brachial, schließlich mischt Sandler mit. Mit Aniston verbindet ihn aber eine Freundschaft fürs Leben, die Nicks und Audreys Chemie fein verstärkt. Rasant und amüsant!

Murder Mystery 2: USA, 2023, 90 Min.

OÖN-Wertung: vier von sechs Sternen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Jennifer Aniston Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.