Maßgeschneiderte virtuelle Abenteuer

Ein Klavierkonzert, live gestreamt aus dem Deep Space des Ars Electronica Centers Linz, war am 1. Mai 2020 die erste "Home Delivery"-Ausgabe. Und der Auftakt zu einem "neuen Paralleluniversum" für Gerfried Stocker, künstlerischer Geschäftsführer des AEC. Seitdem hat das AEC sein virtuelles, interaktives Angebot erweitert und bietet nun spezielle kostenpflichtige "Home Delivery Services" für vier Bereiche an. "Wir richten uns an Branchen, die sich allesamt im Umbruch befinden", sagt Karin Gabriel, Leiterin der Future Thinking School und Koordinatorin der neuen "Home Delivery Services", auch maßgeschneidert auf spezielle Kundenwünsche.

"Education": Speziell auf Bildungseinrichtungen von Volksschulen bis zu Unis zugeschnitten sind Workshops, Führungen und Gespräche, sei es eine virtuelle Reise "Vom Klassenzimmer ins Weltall" bis zum Thema künstliche Intelligenz. Bis September ist das Angebot vergünstigt.

"Event": An Unternehmen richten sich derzeit 24 interaktive Onlineprogramme ab 1500 Euro, die Hilfe bieten, Themen mit mehr Information und vor allem mehr Emotion anzureichern.

"Art": Die Schiene "Home Delivery Service for Art" hilft, innovative Ausstellungs- und Vermittlungskonzepte zu erarbeiten. Denn: "Kunst hilft uns, die richtigen Zukunftsfragen zu formulieren", ist Hideaki Ogawa, Director Ars Electronica Futurelab, überzeugt.

"Innovation": Spezielle Formate sollen Interessierten neue "lösungsorientierte Denkräume" erschließen, sagt Chris Bruckmayr, Head of Products & Events bei Ars Electronica Solutions.

Artikel von Karin Schütze Redakteurin Kultur k.schuetze@nachrichten.at