LIVA: Brucknerhaus beendet Vertrag mit Künstleragentur

Brucknerhaus-Geschäftsführer Rene Esterbauer habe sich im Gespräch mit dem Künstleragenten Daniel-Frederic Lebon von Opus 3 Artists auf eine einvernehmliche Auflösung der Zusammenarbeit einigen können, gab die Stadt Linz am Freitag in einer Aussendung bekannt: "Bis dahin werden alle vertraglich vereinbarten Leistungen für das Brucknerhaus Linz vollumfänglich und in enger Abstimmung mit der internen Dramaturgie erbracht" , sagt Esterbauer. Ende Juni werde es eine fließende Übergabe des Aufgabenbereichs von Lebon an die hausinterne Dramaturgie im Brucknerhaus geben.

Der Aufsichtsrat des Brucknerhauses hatte in seiner Sitzung am 4. April die vorzeitige Beendigung des Vertrages beschlossen.

Die OÖN haben berichtet: Liva-Aufsichtsrat kündigt Vertrag mit Künstleragentur Opus 3

Die Agenden von Lebon werden dann vom künstlerischen Betriebsbüro und den hauseigenen Dramaturgen übernommen. Außerdem wird die Stelle eines Dramaturgen ausgeschrieben. Den Vertrag mit Opus 3 hatte der ehemalige künstlerische Leiter Dietmar Kerschbaum abgeschlossen, der mittlerweile im Zuge der Brucknerhaus-Affäre freigestellt wurde. Der Vertrag wurde kritisiert, weil die Agentur bei der Programmierung auch auf die von ihr betreuten Künstler zurückgreifen konnte.

