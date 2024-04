Literaturschiff holt prominente Autoren nach Oberösterreich

Der Literaturverein "Literaturschiff" bringt hochkarätige Gäste nach Oberösterreich. Karl-Markus Gauß und Herbert Ohrlinger lesen am 9. April um 19.30 Uhr im Museum Arbeitswelt Steyr aus aktuellen Werken. Clemens J. Setz ("Monde vor der Landung") folgt am 10. April um 19.30 Uhr im Kulturhaus Röda in Steyr. Gleich zwei Lesungen zu Anton Bruckner gibt es am 18. April, 19.30 Uhr, im Theater Kornspeicher in Wels mit Christian Schacherreiter ("Bruckner stirbt nicht") und Norbert Trawöger ("Bruckner!"). Am 19. April gastiert Rafik Schami ("Wenn du erzählst, erblüht die Wüste") um 19.30 Uhr im Museum Arbeitswelt, am 24. April (19.30) Esther Kinsky mit "FlussLand Tagliamento" im Hotel Minichmayr in Steyr. Mareike Fallwickl liest am 30. April um 19.30 Uhr im Alten Bauhof Ottensheim aus "Und alle so still".

Elias Hirschl kommt am 3. Mai um 19.30 Uhr mit "Content" ins Steyrer Röda, Pajtim Statovci am 7. Mai um 19.30 ins Theater Phönix mit "Meine Katze Jugoslawien". Ludwig Hartinger und Christian Thanhäuser gastieren am 14. Mai um 19.30 Uhr im Gemeindesaal Ottensheim mit "Mein Gedicht ist mein Gesicht". Zwei Autoren sind auch am 15. Mai um 19.30 Uhr im Alten Schlachthof Wels zu Gast: Milena Michiko Flasar ("Oben Erde, unten Himmel") und Bodo Hell ("Begabte Bäume"). Am 22. Mai steht die Lesung von Daniel Kehlmann ("Lichtspiel") um 19.30 Uhr im Schauspielhaus Linz auf dem Programm, am 24. Mai ist Terezia Mora mit "Muna oder Die Hälfte des Lebens" im Theater Phönix Linz zu Gast, Erwin Einzinger am 25. Mai um 16 Uhr auf der Hofalm in Spital/Pyhrn mit "Ein Rucksack voller Steigeisen". Infos: literaturschiff.at

