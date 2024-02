10 ausgezeichnete Bücher, die Kinder und Jugendliche jetzt lesen sollten

Die mit jeweils 6.000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen heuer an:

"sieben. die schöpfung" von Linda Wolfsgruber (Tyrolia)

"Josch, der Froschkönig. Ein Nicht-Märchen" von Petra Piuk und Gemma Palacio (Leykam)

"stopptanzstill! Wiener Tier Figuren Gedichte" von Michael Hammerschmid (Picus) und

"Ich sage Hallo und dann NICHTS" von Lilly Axster (Tyrolia).

Weitere sechs Titel wurden von der Jury als Leseempfehlung ausgewählt:

Franz Suess: In den Taschen des schönen Herrn Tag, Luftschacht Verlag 2023

Nils Mohl, Katharina Greve: Tierische Außenseiter, Tyrolia Verlag 2023

Alexandra Holmes: Einfach mehr Luft, Jungbrunnen Verlag 2023

Irmgard Kramer, Florentine Prechtel: Ida Butterblum und die Tür nach Anderswo, Arena Verlag 2023

Julya Rabinowich: Der Geruch von Ruß und Rosen, Hanser Verlag 2023

Andrea Grill, Sandra Neuditschko: Bio-Diversi-Was? Reise in die fantastische Welt der Artenvielfalt, Leykam Verlag 2023

"Auch heuer zeigt sich wieder, wieviel sich in der österreichischen Kinder- und Jugendliteratur tut. Nicht nur gibt es neue Verlage und frisch eingerichtete Verlagsprogramme, es gibt auch eine Fülle junger Talente, die sich auf höchstem Niveau schreibend und illustrierend der Kinder- und Jugendliteratur widmen. Und dann gibt es die bewährten und etablierten Künstlerinnen und Künstler, die wieder einmal zeigen, was alles an Themen, Sujets und Schreib- und Illustrationsstilen in dieser Kunstform möglich ist", wurde Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Freitag in einer Aussendung zitiert.

Insgesamt wurden 75 Bücher aus 30 Verlagen eingereicht. Die Preisverleihung findet am 18. April in Eisenstadt statt.

