Kleinstadt-Wahnsinn

Es gibt Autoren und Autorinnen, deren Name reicht, um für Lesevergnügen zu bürgen. Und dann gibt es solche, bei denen man nicht weiß, was man kriegt, erst recht, wenn es sich um einen Erstling handelt. Da ist es der Klappentext, der einen ködert, oder, wie in diesem Fall, der Hinweis auf eine Auszeichnung, der das Risiko, einen Fehlgriff zu landen, minimiert. Dieses Buch aber ist ein Glücksgriff.