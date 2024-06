Die Talente der OÖ. Tanzakademie sprühen vor Leidenschaft

Wer Tanz zu seinem Beruf machen möchte, hat eine weite Reise vor sich, die früh beginnt: Junge Talente ab sechs Jahren dabei professionell zu begleiten, ist das Ziel der 2013 von Landesmusikschulwerk und Landestheater Linz gegründeten OÖ. Tanzakademie. Knapp 60 Tanzbegeisterte werden derzeit in den zwei Vorbereitungsjahrgängen und den drei aufbauenden der Akademiestufen ausgebildet, Letztere seit vier Jahren in Kooperation mit dem Linzer Georg-von-Peuerbach-Gymnasium.

Mit welcher Freude die Tanzbegeisterten ihre herausfordernde und lange Reise antreten und wie viel sie unterwegs gelernt haben, zeigten 57 Talente am Samstag und Sonntag im "Tanzoptikum" im Linzer Musiktheater (BlackBox), begleitet von den Breakdancern der "Made From Scratch Crew".

Als Tanztheater fächert "Filis Reise – Sternenstaub und Straßenlichter", charmant von Akademieleiterin Ilja van den Bosch in eine intergalaktische Geschichte gebettet, die tänzerische Bandbreite in 27 Stationen auf: von spielerischen ersten Schritten der Jüngsten bis zum klassischen Spitzentanz, von Flamenco und Stepptanz bis zum zeitgenössischen Tanz, wobei auch eigene Choreografien der (etwas älteren) Akademieteilnehmer mit ihrer Kreativität beeindrucken und berühren. Der Abend ist keine bloße Leistungsschau, sondern vermittelt eine Botschaft, die von den Menschenrechten bis zu kritischen Denkanstößen zu Körperidealen und Selbstliebe reicht – und der vor allem nur so sprüht vor tänzerischer Leidenschaft.

Am 22. 6., 20 Uhr ist "Filis Reise" bei der "Langen Nacht der Bühnen" im Musiktheater zu erleben, Zählkarten gibt es ab 19 Uhr beim Eingang zur BlackBox.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper