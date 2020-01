"Lautstark" starten die OÖN ins neue Musikjahr

Parov Stelar, Bilderbuch, AVEC, Folkshilfe, Mavi Phoenix – die oberösterreichische Musikszene lebt, pulsiert und strotzt nur so vor kreativer Frische. Die nächsten talentierten Nachwuchs-Acts, die die Popwelt im Sturm erobern wollen, scharren bereits ungeduldig in den Startlöchern. Ebendiesen bietet der von OÖNachrichten, Life Radio und Posthof veranstaltete "Lautstark!"-Musikcontest ab sofort wieder die ideale Bühne. Oberösterreichs wichtigster Musikwettbewerb startet in eine neue Runde, interessierte Bands und Künstler können ab sofort mitmachen!

Bis 4. Februar freut sich die "Lautstark!"-Jury, die die besten zehn Bewerber wählt, auf eure musikalischen Einsendungen. Diese ist auch heuer wieder äußerst prominent besetzt. Singer-Songwriterin AVEC, Musikkabarettist Blonder Engel, Popstar Julian le Play, die Vorjahressieger Bustafied, das lässige Austropop-Duo Edmund, ihre Kollegen von der Folkshilfe oder auch Superstar Parov Stelar – so viel geballte Musikexpertise gibt’s nirgends sonst. Neu als Jury-Mitglied dabei ist Parov-Manager Günter Unger, der als ehemaliger Sales-Chef von Warner Music Österreich die Szene in- und auswendig kennt. Mit seiner Firma EQ Music wird Unger auch den diesjährigen "Lautstark!"-Champion bis hin zu dessen erster Veröffentlichung professionell betreuen. Weitere tolle Preise stiften das bekannte Musikhaus SAM Music, die T-mediagroup sowie der Posthof.

Wer der glückliche Gewinner sein wird, verraten die OÖNachrichten in ihrer Ausgabe am 7. März. Am 20. März steigt dann im Linzer Posthof das große Siegerkonzert mit den besten "Lautstark"-Acts des heurigen Jahres!

Anmeldung und alle Infos unter www.lautstark-contest.at

Das sind die prominenten Juroren für „Lautstark!“ 2020 Folkshilfe: Flo (Foto), Paul und Gabriel sind auch dieses Mal wieder als Juroren mit dabei: „Junge und neue Bands brauchen Plattformen wie ,Lautstark!‘, um sich einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können.“ Bustafied: Mit ihrem lässigen Soul-Pop konnten Bernhard Küllinger, Lukas Danninger und Daniel Zoglauer (Foto) 2019 die Jury überzeugen, heuer ist das Trio selbst ein Teil davon. AVEC: Die im vergangenen Jahr mit dem Hubert-von-Goisern-Kulturpreis ausgezeichnete Songwriterin aus Vöcklabruck veröffentlichte kürzlich die Single „Home“, heuer soll ihr drittes Album erscheinen. Eine Tour, die sie auch nach Deutschland führen wird, steht ebenfalls für 2020 an. Julian Le Play: Mit dem Mini-Album „Sonne Mond Sterne“ meldete sich der 28-Jährige im November zurück. Für heuer hat er ein neues Album versprochen. Edmund: Gemeinsam mit Folkshilfe gastiert das erfolgreiche Austropop-Zweigespann (Hit: „Freindschoft) am 18. Juli auf der Linzer Donaulände. Blonder Engel: Am 28. Februar präsentiert der Schmähtandler mit den Engelsflügeln (rechts) sein neues Album „Codex Angeli“ bei einem Release-Konzert im Posthof. Parov Stelar: Eine ordentliche Portion Selbstvertrauen verordnet der Lichtenberger Electroswing-Pionier, der für 2020 zwei Fortsetzungen seines „Voodoo Sonic“-Albums avisiert hat, dem musikalischen Nachwuchs. Sein Rat: „Von Anfang an groß denken, ohne dabei arrogant zu sein!“ Günter Unger: Der Parov-Manager und Musik-Vollprofi ist stolz, im „Lautstark!“-Team zu sein. Denn: „Oberösterreich ist wie eine Trüffelregion für hervorragende Musiker, was in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis gestellt wurde.“ Bei der „Trüffelsuche“ will er dabei sein.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at