Kulturhauptstädter des Salzkammerguts in Galway 2020

Wegen eines mit bis zu 120 km/h an der irischen Westküste tobenden Orkans waren die enttäuschten Organisatoren gezwungen, das Großereignis abzusagen. Und trotzdem konnte die Delegation des Kulturhauptstadt-Teams von "Salzkammergut 2024" wertvolle Erfahrungen sammeln. "Galway ist es gelungen, die Bevölkerung auf vielfältige Weise aktiv einzubinden und zu begeistern", sagte Hannes Heide, Abgeordneter und Mitglied des Kulturausschusses des Europäischen Parlaments, der bei einer der Feuer-Zeremonien dabei war. Heide weiter: "Mit Torf aus dem jeweiligen Ort wurden Feuerkugeln entzündet und damit auch die Begeisterung angefeuert. Für mich motivierend, und Galway vermittelt eindrucksvoll, dass wir mit unserem Weg, die Menschen im Salzkammergut einzubinden und zum Mitmachen zu bewegen, auf einem guten sind."

Zusammen mit Heide waren Heidi Zednik, Lisa Neuhuber, Petra Kodym nach Irland gereist. Von der Ankunft am Flughafen bis zum Hotel und der sehr persönlichen und irisch-humorvollen "Tour of Salthill" von Brian Nolan, die das Quartett bis zum legendären O’Connors Pub geführt hat, zog Galway das Salzkammergut-Quartett in seinen Bann.

Feuer-Zeremonie Bild: 2024