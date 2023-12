Klassik am Dom: Zucchero versüßt den Domplatz, Peter Cornelius liefert den Kaffee

Das Line-up der nächstjährigen Klassik-am-Dom-Reihe füllt sich weiter mit Topstars: Nach Anna Netrebko und Yusif Eyvazov, Musical-Stars um Mark Seibert, den Musikkabarettisten Pizzera und Jaus und Jazz-Ikone Diana Krall präsentiert Veranstalter Simon Ertl nun den wunderbaren italienischen Pop-Blues-Musiker Zucchero und Austropop-Urgestein Peter Cornelius.

Zucchero, der einst in Schultagen von seiner Lehrerin so genannt wurde, weil er gar so süß aussah, gastiert am 27. Juli im Rahmen seiner "Overdose D’Amore World Tour" auf dem Domplatz.

Der 67-Jährige wünschte sich ein Sitzkonzert und liefert im Gegenzug alle seine Hits – vom romantischen "Diamante" und "La canzone che se ne va" über das mitreißende "Partigiano Reggiano" bis zum rockigen "Baila Morena". Sein Duett "Miserere" mit Tenor-Legende Luciano Pavarotti (er wird eingespielt) steht ebenfalls auf der Setlist. Zucchero kommt mit seiner großartigen Band und der fantastischen Sängerin Oma Jali nach Linz.

"Der Kaffee ist fertig"

Während also der Italiener den Domplatz mit seiner Musik versüßt, liefert Peter Cornelius mit Band am 24. August den Kaffee. Sein 1980 veröffentlichtes Lied "Der Kaffee ist fertig" gehört zum musikalischen Allgemeingut von Generationen. Der vielseitige und hervorragende Gitarrist mit der markanten Stimme verwöhnt seine Fans aber auch mit anderen Klassikern wie "Reif für die Insel", "Segel im Wind" oder "Du entschuldige, i kenn di". Neben diesen großen Hits bringt der 72-jährige Cornelius auch erfolgreiche Songperlen wie "Sanft ist unser Kampf" mit nach Linz. (att)

Karten: ab heute, 6. Dezember, um 8 Uhr auf www.klassikamdom.at, im Domcenter Linz, Herrenstraße 36, Telefon 0732/946100, E-Mail: domcenter@dioezese-linz.at, bei oeticket.com, in allen Oeticket-Vorverkaufsstellen und in allen bekannten Linzer Kartenbüros

