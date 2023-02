Die besten Filme

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosEin eigenwilliger Film, in denen Menschen die Körper tauschen, mit Mala Emde, Jonas DasslerKriminalthriller des südkoreanischen Meisters Park Chan-wook, der den Regiepreis in Cannes mit diesem Werk holteTom Hanks gibt in der Adaption des Bestsellers "Ein Mann namens Ove" einen pedantischen Griesgram. US-Version nach dem gleichnamigen Filmhit aus Europa (2015)Regisseur Ali Abbasi legt einen Serienkillerfilm als Parabel auf die Situation der Frauen im Iran vor.Spielfilm über einen Segeltörn, der zwischen Realität und Fiktion verschwimmt.Ein Flugzeugabsturz endet auf einer kriegsgebeutelten Insel samt Geiselnahme – US-Action mit Hollywood-Star Gerard ButlerZeichentrick als Familienfilm