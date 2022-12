Die besten Filme

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosEin brandaktuelles Abtreibungsdrama aus den USA mit Elizabeth Banks, die ungewollt schwanger wird, und Sigourney Weaver als ihr Beistand.Ein intimes Drama über das Sterben und das Loslassen mit Vicky Krieps ("Corsage") und Gaspard Ulliel in seiner letzten Rolle.Österreichische Adaption von Thomas Roths gleichnamigen Roman, der tief in die österreichische Nachkriegszeit führt. Mit Paulus Manker, Miriam Fussenegger und in Regie von Roth.Ein Drama über den Glauben (in der Regie von Ruth Mader) in einem katholischen Mädcheninternat der 1980er-Jahre. Mit Udo Samel, Fritz Karl und Leona Lindinger (12) aus Gunskirchen.Eine blutige Actionversion eines Heiligen Abends aus den USA, in der Santa Claus zuschlägt.