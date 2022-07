Die besten Filme

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosDetlev Buck bringt Teil fünf der erfolgreichen Jugendbuch-Adaption ins Kino.Christian Clavier spielt zum dritten Mal einen von der multikulturellen Welt geprüften Franzosen.Alex Garland ("Ex Machina") schickt Jessie Buckley auf eine Auszeit des Horrors.Maria Hofstätter ermittelt wieder als Grete Öller, die es nach Tschechien verschlägt.Moviemento Linz, Kino Grein, Lenzing, Lambach, Kirchdorf, Freistadt, Programmkino Wels, Star Movie Wels, Regau, Steyr, Peuerbach, Ried/I. etc.