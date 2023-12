Kinderchorfestival: 250 Kinder singen von 8. bis 10. Dezember in Linz und Umgebung

Es ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Ereignis. Nicht, weil es in Oberösterreich nur alle 27 Jahre stattfindet. "Jedes Jahr gibt es ein Jugend- oder Kinderchorfestival oder ein Landesjugendchortreffen in einem anderen Bundesland", erklärt Mitorganisator Stefan Kaltenböck das Rad des Chorverbandes Österreich. Nach Wien und Salzburg ist heuer Oberösterreich am Zug: Von 8. bis 10. Dezember teilen zehn Chöre (einer aus Südtirol) und 250 Kinder in Linz "die Freude am Singen. Es gibt null Wettbewerbsgedanken bei diesem Treffen." Dennoch ist die Teilnahme eine Ehre: "Der Landeschorverband wählt die Chöre aus, es ist auch eine Auszeichnung ihrer Arbeit."

Nach gemeinsamem Singen zum Kennenlernen am Freitag gibt es am Samstag fünf Konzerte: Ein Gastgeberchor trifft jeweils auf zwei weitere Chöre – in Linz im Adalbert Stifter Gymnasium (17 Uhr), der Martin-Luther-Kirche (17 Uhr), aber auch im Musikhaus Walding (17 Uhr), im Stift St. Florian (16.30 Uhr) und in der Stiftskirche Wilhering (16 Uhr). Am Sonntag singen alle Chöre auf dem Linzer Domplatz. "Wer von elf bis eins dort ist, kann alle zehn erleben. Das ist sicher eine feine Stimmung, wenn 250 singende Kinder herumwuseln", freut sich der Innviertler aus Ried, der in Graz studiert hat. Er selbst hat beizeiten "als kleiner Zwerg mit sechs" bei einer Volksmusikgruppe erste Chorerfahrung gesammelt. Mit 16 Jahren hat er seinen ersten Chor – aus Freunden der Katholischen Jugend – geleitet. "Es hat geheißen: Du kannst ein bisschen Klavier spielen, du machst das." 2019 hat er von Wolfgang Mayrhofer die Chorleiterstelle im Musikgymnasium Linz übernommen – "ein Jackpot". Zudem lehrt er an der Bruckneruni Linz Kinder- und Jugenchorleitung. "Singen steht der Tendenz des Individualismus und des Leistungsgedankens diametral entgegen. Im Chor geht es nur gemeinsam, es ist völlig wurscht, ob ich in dieser Gruppe der Beste bin oder nicht." Und: "Jeder Mensch, der sprechen kann, kann singen lernen." (kasch)

