Ihre Leidenschaft ist Tanz

Der Tanz ist ihre Leidenschaft – das ließen 41 Talente der von Landestheater und Musikschulwerk gegründeten OÖ. Tanzakademie bei ihrer Gala "Tanzoptikum" in der Blackbox spüren. Von den Jüngsten des Vorbereitungsjahres, die vor allem spielerisch die Bewegungsfreude entdecken, bis zu den Größeren der drei aufbauenden Stufen, die neben tänzerischem Können mit künstlerischem Ausdruck, aber auch Kreativität beeindrucken, wie etwa Katharina Mikstetter und Mila Vidovic in ihren eigenen Choreografien. Klassische Anmut trifft auf die Sinnlichkeit eines feurigen Flamenco und rasanten Stepptanz, explosive Bewegungslust auf getanzte Gefühlstiefe: Zwanzig kurze, ansprechende Choreografien der beiden Akademie-Leiterinnen Ilja van den Bosch (künstlerische Leitung) und Isolde Setka sowie von Daniel und Elias Morales Pérez, Rie Akiyama und Maria Blahous offenbarten auch die stilistische Vielfalt der Ausbildung. Hut ab, wie viel Training, Herzlblut und Hingabe die jungen Tänzerinnen und drei Tänzer in ihre Leidenschaft stecken. Mehr als verdienter kräftiger Beifall. (kasch)

Fazit: Es ist eine Freude, diese jungen Talente zu erleben – Hut ab!