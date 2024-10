"Ich bin so dankbar für jedes Jahr": Nicole wird 60

Sängerin Nicole macht das Älterwerden nichts aus. "Ich bin so dankbar für jedes Jahr", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei froh, dass sie am Freitag, 25. Oktober, 60 Jahre alt werde. Nach ihrer überstandenen Brustkrebserkrankung lebe sie heute viel bewusster. "Ich habe viel gelernt aus der Krankheit und vieles für mich jetzt anders gemacht: Ich gönne mir mehr."

Aufruf zum Genießen

Auch ihren Fans rufe sie mit ihrem neuen Album "Carpe Diem" zu: "Genieße den Tag!", sagte sie. "Die wenigsten Leute machen sich bewusst: Das Leben ist endlich. Es kann morgen alles anders sein." Ihr gehe es heute gesundheitlich "sehr gut", sagte Nicole. An den Brustkrebs, den sie im Sommer 2022 besiegt hat, denke sie nur noch "ab und an".

Die Sängerin hatte 1982 mit dem Song "Ein bisschen Frieden" für Deutschland den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Aufhören ist für sie noch kein Thema: "Jetzt freue ich mich erst mal auf meine Tournee", sagte die Saarländerin. Nicole hat bereits rund 30 Alben veröffentlicht und zig Millionen Tonträger verkauft.

Auf ihre bisherige Karriere blicke sie "voller Demut und Dankbarkeit" zurück, sagte die Sängerin, die mit vollem Namen Nicole Seibert heißt. Alle Träume, die sie als Kind hatte, seien in Erfüllung gegangen. "Es gibt keine Zufälle." So sei es auch "Schicksal" gewesen, dass sie mit dem Lied "Ein bisschen Frieden" vor mehr als 40 Jahren beim ESC angetreten sei. Nicole war die erste Musikerin, die für Deutschland den Grand-Prix-Sieg holte. Im englischen Harrogate sang sie sich 1982 als 17-Jährige in die Herzen von Millionen Zuschauern. Sie habe schon als kleines Mädchen Sängerin werden wollen – und ganz früh Akkordeon und Ballett gelernt. Der Sieg beim Eurovision Song Contest war dann der Start einer großen Karriere.

Wunsch nach Frieden

Ihr Erfolgssong werde seine Aktualität nie verlieren: "Der Wunsch nach Frieden wird ewig in den Herzen der Menschen und ungebrochen sein." Bei ihren Konzerten, bei denen "Ein bisschen Frieden" nie fehle, spüre sie immer "die besondere Magie", die das Lied habe. "Menschen im Publikum fassen sich plötzlich an der Hand und singen mit." Sie bekomme da immer Gänsehaut. "Man wird das Lied noch auf den Lippen haben, da sind wir lange schon Geschichte."

