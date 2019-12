Heiter bis andächtig: Eine Gala und ihre ganz besondere Stimmung

"Bei der Christkindl-Gala herrscht immer eine ganz besondere Stimmung. Sie ist eine tolle Einstimmung auf Weihnachten", sagt Alois Mühlbacher. Der Countertenor, der bereits mit 15 Jahren Star-Dirigent Franz Welser-Möst in der Wiener Staatsoper begeisterte, muss es wissen: Schon in seiner Zeit als Florianer Sängerknabe war der heute 24-Jährige dabei.

Morgen wird Mühlbacher bei der Gala im Schauspielhaus des Linzer Landestheaters mit zwei klassischen Liedern zu hören sein, unter anderem mit einem neuen Arrangement des englischen Weihnachtsklassikers "How far is it to Bethlehem". Weihnachten ist für den Sänger eine ganz besondere Zeit – auch wenn er viele Weihnachtslieder schon hunderte Male gesungen hat: "Für mich ist es jedes Jahr so, als ob ich sie zum ersten Mal hören würde." Ganz besondere Erinnerungen weckt "O du fröhliche", weil es ihn zu den Sängerknaben brachte. Denn beim Vorsingen stimmte er, mitten im August, ausgerechnet dieses Lied an, weil ihm sonst keines einfiel – und wurde prompt genommen. "Immer wenn ich ,O du fröhliche‘ höre, muss ich an dieses Vorsingen denken."

Schauspieler Ferry Öllinger wirkt zum ersten Mal bei der Gala mit. "Ich finde das OÖN-Christkindl eine schöne Idee", sagt der Ottensheimer, der vor allem durch seine Rolle als Polizist Alois Kroisleitner in der ORF-Serie "Soko Kitzbühel" österreichweit bekannt wurde. Er wird zwei humorvolle Adventtexte vorlesen, die er selbst ausgesucht hat. "Humor", sagt er, "ist in allen Lebenslagen eine gute Sicht auf die Dinge."

Die Pascher kommen

Zünftig zugehen wird es, wenn die Beriga Pascher aus Bad Goisern auf die Bühne kommen. "Wir freuen uns Vollgas auf unseren Auftritt bei der Gala", sagt Chef-Pascher Erwin Engleitner. Die Truppe wird mit einem G’stanzl und dem "Sexterer", einem traditionellen Pascher-Stück, zu hören sein. Letzteres ist das Paradestück der Goiserer, das sie bereits in Shanghai aufführten. Auch den vier Paschern und drei Musikern gefällt die Christkindl-Idee. "Im Salzkammergut hält man zusammen", sagt Engleitner. "Das Miteinander ist das Schönste, was es gibt."

Die OÖN-Christkindlgala

Die OÖN-Christkindl-Gala findet morgen, 14. Dezember, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus an der Promenade in Linz statt. Alle Künstler verzichten auf ihre Gage, den Reinerlös teilen sich das OÖN-Christkindl und „Sei so frei“ der Katholischen Männerbewegung. Mit dabei: die Mollner Maultrommler, TV-Star Ferry Öllinger, Robert Blöchl vom Kabarett-Duo BlöZinger (Träger des deutschen Kleinkunstpreises), Tänzer des Landestheaters, Sänger Alois Mühlbacher, Geigerin Nina-Sofie Berghammer, die Volksmusiker der Schorl Partie, die Beriga Pascher, die Musikschule Puchenau und die Volksspielgruppe Bad Ischl mit dem Ischler Krippenspiel. Es moderiert Eric Papilaya. Restkarten: Tel. 0732 / 7611-400 oder landestheater-linz.at.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at