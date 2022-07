"Guglhupfgeschwader" unter Sternen

Für eines der reizvollsten Genres der Freiluftkultur läuft man in der Kinolandschaft Oberösterreich wieder verlässlich zur Höchstform auf – das Sommerkino. Ab Montag bietet man gestaffelt mehr als 120 Open-Air-Vorstellungen, die partnerschaftlich von Moviemento & City Kino Linz, Kino Freistadt, Citykino Steyr und den Lichtspielen Lenzing (ab 4. Juli für Vöcklabruck) umgesetzt werden. Diese Spielstätten ergänzt das Wanderkino Steininger, das kommunale Plätze von Taufkirchen an der Pram über Burg Waxenberg bis Bad Ischl bespielt.

Das Programm ist mit heiß ersehnten Produktionen bestückt, wie dem neuen Eberhofer-Krimi "Guglhupfgeschwader" (etwa am 4. August im Sommerkino Linz), der in Cannes gefeierten Regiearbeit "Corsage" über Kaiserin Elisabeth (etwa am 7. Juli in Vöcklabruck) und mehreren Vorpremieren des dritten Monsieur-Claude-Films und dem dritten oö. Landkrimi "Zu neuen Ufern" (Seite 6).

In Linz kehrt man ab 13. Juli wieder auf das City Parkhaus mit Blick auf den Pöstlingberg zurück (Parkdeck 14), in der Freistädter Altstadt lädt man ab 12. August in die Salzgasse, in Steyr unter anderem in den Graben von Schloss Lamberg, wo am 16. August "Märzengrund", der neue Film von Adrian Goiginger ("Die beste aller Welten"), Vorpremiere hat. Der Salzburger will zudem in der Alpenvereinshütte auf dem Braunberg (Lasberg bei Freistadt) übernachten, wenn auf 902 Metern Höhe "Märzengrund" am 10. August gezeigt wird. Bewährtes wie das kulinarische Sommerkino von Moviemento und "Gelbem Krokodil" serviert man ebenso (indisches Buffet zum Film "Das Licht, aus dem die Träume sind" am 20. Juli, Französisches am 3. August zu "A la Carte"). Kino mit Nostalgiewert gibt’s in Steyr ab 3. August: "Winnetou" (I, II, III). (nb)

Alle Infos, Termine: openairkino.at