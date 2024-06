Gröni-Jubiläumstour: Auftakt in Dresden

40 Jahre nach Erscheinen des Albums „4630 Bochum“ wurde Herbert Grönemeyer am Donnerstagabend in Dresden von rund 26.000 Fans ausgiebig gefeiert. „Wenn man so viele Leute sieht, freut man sich wie ein Kind“, sagte der 68-Jährige auf der Bühne. Als ersten Song stimmte er „Das ist los“ an, wenig später die erste Ballade „Sekundenglück“. Etwa eine Stunde nach Konzertbeginn erklang die Hymne „Bochum“. Der Auftritt in Dresden sei der erste nach einem Jahr Pause, sagte er. „Mit der Luft muss ich noch ein bissel haushalten.“ Am 27. Juli kommt Gröni auf die Burg Clam

