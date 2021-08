Geröstete Eierschwammerl mit pochiertem Ei

: 4 Eier, Salz, 600 g Eierschwammerl, 50 g gehackte Petersilie, Rapsöl50 g Butter200 g mehlige Kartoffel, 100 ml Milch, 100 ml Schlagobers, Pfeffer, 30 g Kapuzinerkresseblätter: Für die pochierten Eier Wasser im Kochtopf aufkochen, Herdplatte ausschalten. Mit einem Kochlöffel das Wasser zu einem leichten Strudel drehen, die Eier vorsichtig hineinschlagen. Nach 4 Minuten herausnehmen. Dann die Eierschwammerl schnell unter kaltem Wasser waschen, auf einem Küchentuch kurz abtropfen lassen und in einer heißen Pfanne mit dem Rapsöl anbraten, bis sie gar sind. Salzen und mit der gehackten Petersilie verfeinern.Für die Nussbutter die Butter in eine Stielkasserolle geben und bei mittlerer Hitze kochen, bis sie karamellisiert und goldbraun ist.Kartoffeln schälen, in kleine Stücke schneiden und in leicht gesalzenem Wasser weich kochen, abseihen und mit der Milch dem Obers und den Kapuzinerkresseblättern glatt mixen. Abschmecken, in Sahnespender füllen, eine Sahnekapsel eindrehen und bis zum Anrichten im Wasserbad warm halten. In tiefem Teller anrichten, Ei in die Mitte setzen und dekorieren.