Frequency: Erneut große Hitze am 3. Festivaltag

Bis Donnerstagabend gab es 746 Versorgungen und 24 Transporte in das Universitätsklinikum St. Pölten, berichtete das Rote Kreuz in einer Aussendung. In der Nacht auf Freitag wurden sieben Zelte aufgeschlitzt und Wertgegenstände mitgenommen, auch etliche Handydiebstähle wurden angezeigt, sagte Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler. Nach einem aus polizeilicher Sicht ruhigen Start kam es laut Bäuchler zu mehreren Diebstählen. Das deute darauf hin, dass eine Bande am Werk sei, so der Stadtpolizeikommandant. Er appellierte an Besucher, keine Wertgegenstände in Zelten liegen zu lassen und Handys nicht in Gesäßtaschen zu verstauen, um Diebstähle zu verhindern. Verzeichnet wurden auch einige Anzeigen wegen Körperverletzungen, diese würden aber angesichts der Größe der Veranstaltung "im Minimalstbereich" liegen, sagte Bäuchler. Nach mutmaßlichen Anschlagsplänen auf eines der drei dann abgesagten Konzerte von Taylor Swift vergangene Woche in Wien ist die sichtbare und verdeckte Polizeipräsenz erhöht worden.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Brütende Hitze, Insektenstiche und leere Autobatterien

Nach dem Start mit Ed Sheeran am Mittwoch waren am Tag darauf Acts wie Apache 207, The Offspring und Rise Against am VAZ-Gelände an der Traisen zu erleben. Erwartet wurden in der niederösterreichischen Landeshauptstadt am Freitag erneut Temperaturen über 30 Grad Celsius. Die brütende Hitze setze des Festivalbesuchern etwas zu, gröbere Ereignisse blieben aber bisher aus Sicht der Rettungskräfte aus. Ursachen für Versorgungen waren hauptsächlich kleinere Verletzungen, Kreislaufprobleme, aber auch Insektenstiche.

Bildergalerie: Schwitzen am Frequency: Die besten Bilder vom Festival FREQUENCY 2024: RAYE (Foto: FLORIAN WIESER (APA)) Bild 1/34 Galerie ansehen

Bisher wurden 112 Fälle von Insektenstichen verzeichnet. Das Rote Kreuz empfahl erneut, ausreichend antialkoholische Getränke zu sich zu nehmen, vor allem während der Mittags- und Nachmittagsstunden Kopfbedeckung zu tragen und weder Essen noch Getränke offen liegen zu lassen, um etwa Wespen nicht zusätzlich anzulocken. Bei Schwellungen nach Insektenstichen sollten Betroffene umgehend einen der Rotkreuz-Stützpunkte aufsuchen. "Achtet auf Wespen, wenn ihr Getränke zu euch nehmt. Ein Stich im Mund- oder Rachenbereich kann dramatische Folgen haben", warnte Martin Drachsler, Leiter des Hauptstützpunktes in der Nacht auf Freitag, die Gäste. Zudem helfe festes Schuhwerk, Fußverletzungen zu vermeiden.

Der ÖAMTC stehe laufend im Einsatz, berichtete Romana Schuster. Gründe dafür seien vor allem Aufsperrhilfe sowie leere Autobatterien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Taylor Swift Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.