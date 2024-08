Frequency: Ruhiger Start aus Sicht der Einsatzkräfte

Als "absolut ruhig, in jeder Hinsicht" bezeichnete St. Pöltens Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler die bisherige Lage. Das Rote Kreuz teilte diese Einschätzung, verzeichnet wurden 350 Versorgungen. Am Donnerstag geht es mit Auftritten von Apache 207, Raye und The Offspring weiter.

Beim Festival-Start am Mittwoch bot Ed Sheeran ein 90-minütiges Alleinunterhalterprogramm auf hohem Niveau. Die Loop-Station wurde meisterhaft bedient, 45.000 Fans waren ob der Spielfreude des britischen Rotschopfs begeistert. Schauplatz des Mittwoch-Programms war die Space Stage, ab Donnerstag werden auch Green Stage, Red Bull Stage und Nightpark bespielt.

Kleinere Suchtmitteldelikte

Die Polizei wurde am Frequency-Gelände laut Bäuchler auf kleinere Suchtmitteldelikte aufmerksam, es seien aber "wesentlich weniger" als bei früheren Auflagen gewesen. Auch das Verkehrsaufkommen wurde als ruhig bewertet. Die Sondersituation am Mittwoch – es gab nicht zuletzt aufgrund des Sheeran-Konzerts auch zahlreiche Tagesgäste – sei "problemlos über die Bühne gegangen", sagte Bäuchler.

Das Thema Sicherheit steht nach den mutmaßlichen Anschlagsplänen auf die Wiener Konzertreihe von Taylor Swift beim Frequency im Fokus. Die sichtbare und verdeckte Polizeipräsenz sei erhöht worden, Spezialkräfte seien im Einsatz, war im Vorfeld betont worden.

12 Personen in Spital gebracht

Neben 350 vorgenommenen Versorgungen transportierte das Rote Kreuz bis zum späten Donnerstagvormittag zwölf Personen ins Krankenhaus. Geortet wurden vermehrt Insektenstiche, aber auch kleinere Schnittverletzungen sowie Kreislaufprobleme. Zu achten sei diesmal besonders auf die angesprochenen Insektenstiche: "Wenn etwas seltsam erscheint, nicht zögern. Dafür sind wir da", betonte Sebastian Frank, Geschäftsführer der Bezirksstelle St. Pölten.

Bereits zahlreiche Frequency-Einsätze abgewickelt hat auch der ÖAMTC. "Es reißt eigentlich nicht ab", konstatierte Sprecherin Romana Schuster. Hauptbetätigungsfelder waren "Klassiker" wie Start- oder Aufsperrhilfe.

Der Donnerstag bildete einen weiteren Hitzetag mit Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius. Das Rote Kreuz riet daher einmal mehr dazu, ausreichend antialkoholische Getränke zu sich zu nehmen und eine Kopfbedeckung zu tragen.

