Feine Inszenierung barocker Vielfalt

Im Rahmen der Abendmusik in der Ursulinenkirche trafen am Montag vier österreichische Spezialisten in Sachen Barockmusik aufeinander und präsentierten als "QUADRO" ein vielfältiges und fein zusammengestelltes Programm mit Musik von Händel, Bach, Telemann und Sammartini. Michael Oman (Blockflöte), Brigitte Täubl (Violine), Lorenz Duftschmid (Viola da gamba) und Martina Schobesberger (Cembalo) spielten in verschiedenen Besetzungen mit der betörenden Klangvielfalt barocker Musik und gönnten einander nicht nur das Spiel im Ensemble, sondern auch das für diese Musikepoche so wichtige Konzertieren, also das solistische In-den-Vordergrund-Treten.

Martina Schobesberger widmete sich so dem virtuosen d-Moll-Violinkonzert aus Vivaldis "La stravaganza" in einer damals durchaus üblichen Cembalofassung. Das Prélude-Gayment nach der 5. Cellosuite für Viola da gamba eingerichtet zelebrierte Lorenz Duftschmid mit sinnlichem Klangempfinden, während Brigitte Täubl mit Händels A-Dur-Violinsonate op. 1/3 wie auch Michael Oman mit Giuseppe Sammartinis G-Dur-Sonate op. 2/4 vor allem den spielfreudigen Zugang zum Barock suchten. Umrahmt wurden die Solobeiträge von zwei Triosonaten, jenem h-Moll-Werk aus Händels op. 2 sowie von der virtuosen d-Moll-Sonate TWV 42:d10 von Georg Philipp Telemann.

Fazit: Ein sehr abwechslungsreiches und klanglich vielfältiges Programm, ideal in Szene gesetzt.

Tipp: Heute ist das Programm als Eröffnungskonzert der Eferdinger Schlosskonzerte nochmals zu erleben (Schloss Starhemberg in Eferding, Beginn: 20 Uhr).