Erstes Filmfoto: Neffe Jafaar spielt Michael Jackson

Jafaar Jackson (27) schlüpft in die Rolle seines berühmten Onkels.

Der 27-jährige Neffe des 2009 gestorbenen Sängers, Sohn von Musiker Jermaine Jackson, postete das Schwarz-Weiß-Foto am Freitag auf Instagram mit einem Hinweis auf den bevorstehenden Drehstart, dass "die Reise" am Montag beginnen werde.

Das Foto zeigt Jaafar Jackson auf Zehenspitzen bei einem Tanzschritt, seitlich im Umriss, in einem lichtdurchfluteten Raum. Er hat einen schwarzen Hut auf, ähnlich dem Fedora-Hut, den Michael Jackson 1984 während seiner Victory-Tour trug.

Im April 2025 im Kino

Die Studios Lionsgate und Universal Pictures hatten kürzlich bekannt gegeben, dass "Michael" im April 2025 weltweit in die Kinos kommen soll. Regie führt Antoine Fuqua (58, "Training Day", "The Equalizer"), das Drehbuch stammt von Autor John Logan ("Gladiator", "James Bond 007: Spectre"). Der britische Star-Produzent Graham King ("Bohemian Rhapsody") und die Familie des Sängers sind bei dem Projekt mit an Bord.

Lionsgate zufolge soll der Film das gesamte Leben von Jackson beleuchten. Durch Hits wie "Billie Jean", "Beat It" und "Thriller" zählte er zu den bekanntesten Sängern der Welt. Sein exzentrischer Lebensstil und Missbrauchsvorwürfe kratzten später an seinem Image. Der Popstar, der mit seinen Geschwistern schon als Kind auf der Bühne stand, war 2009 im Alter von 50 Jahren gestorben.

