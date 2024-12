"Emilia Pérez" führt Nominiertenliste für Golden Globes an

Und auch bei den Golden Globes, die am 5. Jänner 2025 verliehen werden, hat der wilde Genremix beste Chancen: Mit zehn Nennungen führt der Film die Nominiertenliste an, die am Montag in 27 Film- und Fernsehkategorien in Beverly Hills bekanntgegeben wurde.

OÖN-Kritik zu Emilia Pérez: Wenn ein Kartellboss aus Mexiko seine Sehnsucht stillt, eine Frau zu werden

In der begehrten Dramensparte rittert unter anderem das fiktive Biopic "The Brutalist" um die Auszeichnung. Insgesamt kommt der Film mit sieben Nominierungen auf Platz 2 des Tournaments. Ebenfalls in der Kategorie Drama Chancen hat "Konklave" des österreichisch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger. Der Thriller um eine Papstwahl kommt in toto auf sechs Nennungen - darunter die für Berger.

Das Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" ist im Rennen um einen Golden Globe in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film". Regisseur ist der nach Deutschland geflohene Iraner Mohammad Rasoulof, der den Film in seiner Heimat heimlich gedreht hatte. Deutschland hat "Die Saat des heiligen Feigenbaums" auch für die Oscar-Verleihung 2025 eingereicht. Unter den weiteren Nominierten für den Golden Globe in der Sparte nicht-englischsprachiger Film sind unter anderem die Musikkomödie "Emilia Pérez" (Frankreich), das Historiendrama "Vermiglio" (Italien) und das Drama "All We Imagine as Light" (Indien).

Bei den Nominierungen in der TV-Sparte geht die Erfolgsserie "The Bear: King of the Kitchen" mit den meisten Nominierungen in die Verleihung. Die Serie rund um einen jungen Küchenchef wurde fünfmal nominiert. Die Krimi-Comedy-Serie "Only Murders in the Building" und die Serien-Literaturverfilmung "Shogun" bekamen jeweils vier Nominierungen. Zudem wurden Stars wie Kathy Bates, Gary Oldman, Eddie Redmayne, Selena Gomez oder Kate Winslet für TV-Rollen nominiert.

Die feierliche Preisgala geht dann am 5. Jänner über die Bühne. Zuvor entscheiden über die Gewinner 334 Filmjournalisten und -journalistinnen aus 85 Ländern.

