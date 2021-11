Ein Festival für die Filmstars von morgen

Die 14-jährige Saknia aus Indien hat sich in ihrem Animationsfilm "Cry of the Corals" über die große Gefahr Gedanken gemacht, in der sich aktuell die Korallenriffe befinden. Johanna Halbartschlager (18) aus Linz drehte einen Film über das Aufbauen von Beziehungen. Im Film des 25-jährigen Nigerianers Femi Johnson treffen sich fünf Freunde in einem Museum, als plötzlich die Figuren zum Leben erwachen.

Diese und viele weitere Filme von jungen Menschen zwischen 13 und 27 Jahren sind von 16. bis 20. November beim Filmfestival "Youki" in Wels zu sehen. Bereits zum 23. Mal geht das Festival, das die Filmkunst von Nachwuchsregisseuren sichtbar machen will, im Medienkulturhaus über die Bühne. Die besten Filme werden – verteilt auf drei Altersgruppen – am Samstag bei der Schlussgala prämiert. "Heuer gab es 2000 Einreichungen", sagt Anna Rieder, die das Festival gemeinsam mit Philipp Feichtinger organisiert. Daraus wählte ein elfköpfiges Team jene 63 Filme aus, die nun im Wettbewerb gezeigt werden. Die Filme stammen aus 23 Ländern, sieben davon aus Österreich.

Gibt es Trends innerhalb der Einreichungen? "Wir bemerken, dass sich immer mehr Filme kritisch mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen, zum Beispiel mit der Klimakrise", sagt Feichtinger. "Auch die Pandemie hat die Jugendlichen sehr bewegt." Dank neuer technischer Möglichkeiten sei es für die jungen Filmemacher deutlich leichter geworden, professionelle Filme herzustellen.

In normalen Jahren besuchen rund 5000 Menschen das Festival in den zwei Sälen des Medienkulturhauses. Zusätzlich zum Filmprogramm gibt es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Konzerten, Workshops und Diskussionen. Im Vorjahr erreichte die "Youki" als Online- und Präsenzveranstaltung 7000 Menschen. Beim Festival selbst sind 30 Helfer im Einsatz.

Insgesamt verfüge das Festival über ein Budget von 120.000 Euro, sagt Anna Rieder: "Aber ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer könnten wir das Festival nie in diesem Ausmaß auf die Beine stellen."

Information zum Programm und zum Ablauf gibt es auf youki.at