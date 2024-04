Die Sporthalle in Leonding verwandelte sich am Freitag in eine würdige Bruckner-Stätte

Das Programm war dramaturgisch auf den Bezug des Jubilars zur Leondinger Örtlichkeit „Jäger im Kürnberg“ abgestimmt. Hier feierte der 39-Jährige seine Abschlussprüfung, nachdem er bei seinem Lehrer Otto Kitzler die Musik Richard Wagners durch das Studium der Oper „Tannhäuser“ kennen und schätzen gelernt hatte. „Damit begann die Zeit seines freien künstlerischen Schaffens“, liest man auf einer Gedenktafel an der Wand des ehemaligen Gasthauses. Im ersten Teil galt die Ouvertüre in g-moll als Beispiel für Bruckners Werke vor der „Wende“ und die Ouvertüre zu „Tannhäuser“ als Dokument seiner Begeisterung für die „Neue Musik“ in Formen-, Harmonie - und Instrumentallehre.

Im zweiten Teil stand die symphonischen Messe d-Moll im Mittelpunkt, eines der ersten Zeugnisse für den Kompositionsstil nach dem "Freispruch" am Kürnberg. In Bruckners oberösterreichischen und Wiener Kosmos eintauchen konnte das Publikum nicht zuletzt dank Roland Froschauers Visualisierung durch Beamer und Leinwände.

Schauspieler Fritz Karl war in Leonding zu Gast, mit den Wiener Sängerknaben, dem Chorus Viennensis (ehemalige Wiener Sängerknaben) und dem Leondinger Symphonie Orchester unter Uwe Christian Harrer, der beizeiten auch sein Chorleiter war. Bild: Agnes Spachinger

