"Das Schauwerk" ist aktuell eines der pfiffigsten Theaterkollektive Oberösterreichs. Die Truppe um Stefanie Altenhofer, Sarah und Anja Baum, Stefan Parzer, Julia Frisch und Lukas Strasser biegt sich keinen Dramatiker-Text passend, sondern schreibt ihre Dialoge selbst. Auf diese Weise klopft das Schauwerk in seinem aktuellen Programm "Irgendwo dazwischen oder der Linzwertigkeitskomplex" morgen im Linzer Theater Phönix (19.30 Uhr) die Landeshauptstadt auf Vorurteile, Eitelkeiten, Überbleibsel der Kulturhauptstadt09 und Heimatstolz so musikalisch wie zum Kudern unterhaltsam ab, dass der Abend viel zu schnell verfliegt. Die feine, rasante Stunde setzt zudem Impulse wie jene in Gang: Was würden Sie als Linz-Tourist auf einer Postkarte den Daheimgebliebenen erzählen? Wie verzaubernd die Bummelzugfahrt war? Wie flott der Brückenbau? Wie toll der Urfahraner Markt? Oder wie lahm der öffentliche Verkehr? Viel Spaß! (pg)

Theater Phönix Linz: 14. 1., 22. und 24. März. Karten: www.theater-phoenix.at, Tel: 0732/666500