Das Pop-Jahr 2025

Das Jahr 2025 ist zwar erst wenige Tage alt, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass es sich als Pop-Jahr zu einem kraftvollen Jahrgang entwickeln dürfte. Zahlreiche Superstars der Musikbranche geben sich in Wien und Oberösterreich die Klinke in die Hand, Musiker wie Ed Sheeran, Lady Gaga und The Weeknd arbeiten an neuen Songs, die heuer veröffentlicht werden sollen.

Im Wiener Ernst-Happel-Stadion sind (bis jetzt) vier große Konzerte geplant. Am 12. Juli ist Ex-Boyband-Star Robbie Williams, dessen Biopic "Better Man" derzeit in den heimischen Kinos läuft, zu Gast. Am 17. Juli kommt die britische Metalband Iron Maiden mit ihrer "Run For Your Lives"-Tour, am 24. Juli schauen die amerikanischen Rocker von Guns N’ Roses um Axl Rose und Slash vorbei. Sie haben als Special Guests die Sex Pistols mit Frank Carter dabei. Auch eine heimische Band wagt sich heuer an ein Stadionkonzert: Seiler und Speer spielen am 19. Juli "a schware Partie", zuvor touren sie im März durch die Schweiz und Deutschland mit Stationen u.a. in Zürich, München und Berlin.

Bildergalerie: Pop-Jahr 2025: Diese Stars geben sich in Wien und Oberösterreich die Klinke in die Hand Zum 35-Jahr-Jubiläum haben sich heuer zahlreiche Stars für den Konzertsommer auf Burg Clam angesagt. Den Auftakt macht Clamrock am 4. Juli, Superstar Sting ist am 15. Juli zu Gast. (Foto: FABRICE COFFRINI (AFP)) Bild 1/29 Galerie ansehen

Wer ein neues Album plant

Zahlreiche Musiker haben für heuer neue Songs angekündigt. Miley Cyrus hat bereits den Titel ihres neunten Albums erwähnt, nicht aber, wann „Something Beautiful“ erscheint. Bereits am 24. Jänner will The Weeknd mit „Hurry Up Tomorrow“ seine Trilogie abschließen. Neues soll es offenbar auch von Ed Sheeran und Madonna geben. Fans heimischer Musik dürfen sich auf Alben von Rainhard Fendrich („Wimpernschlag“), Folkshilfe („Bunt“) und AVEC („AVEC“) freuen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Lady Gaga

Miley Cyrus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.