Bilder und Bretter, die die Welt bedeuten

Bei "Vorhang auf für klasse Kunst" in der Landesgalerie Linz geht es ab heute um das "Performative".

Was hochtrabend klingt, meint im Grunde nichts anderes als künstlerisch gezielte Bewegungen, die dokumentiert werden und meist wie gewohnt in Objekten münden, die an der Wand hängen. Künstler schöpfen dabei aus Theater, Film und Aktionen im öffentlichen Raum. Dagmar Höss und Astrid Hofstetter haben daraus eine Schau (bis 23. 2.) gestaltet, die Theater, Varieté, Maskerade vereint, genauso wie Werke berühmter Vertreter von Willi Dorner bis Valie Export. Sie richtet sich – breit aufgestellt in der Vermittlung – an Volksschüler wie Erwachsene, die angeleitet in Kunst eintauchen wollen. www.landesmuseum.at

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at