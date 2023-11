Bekannt aus "Sex and the City" und "Cheers": Frances Sternhagen ist tot

Sie sei im Alter von 93 Jahren in New Rochelle (US-Staat New York) "friedlich" gestorben, teilte ihre Familie am Mittwoch (Ortszeit) mit. Sie hinterlasse sechs Kinder, neun Enkel und zwei Großenkel, hieß es in der Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Sternhagen, die mit ihren Bühnenauftritten in den Stücken "The Good Doctor" (1974) und "The Heiress" (1995) angesehene Tony-Preise gewann, war auch ein Fernsehstar. In der Hitserie "Cheers" spielte sie die herrische Mutter-Figur Esther Clavin, in "Sex and the City" die versnobte Bunny MacDougal, die ihrer Schwiegertochter Charlotte (Kristin Davis) das Leben schwer macht. Sie wirkte auch in "Emergency Room - Die Notaufnahme" oder "The Closer" mit.

Sternhagen stand zudem häufiger vor Filmkameras, etwa mit Sean Connery für "Outland - Planet der Verdammten" (1981), in dem Thriller "Misery", der Filmkomödie "Julie & Julia" oder zuletzt 2014 an der Seite von Michael Douglas und Diane Keaton in der Romanze "Das grenzt an Liebe".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Diane Keaton Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.