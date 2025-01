Bei der Galanacht des Sports spielt’s heuer „Granada“

„Es wird eine energetische Show voller Spielfreude“, kündigt Sänger Thomas Petritsch den Auftritt der steirischen Dialektpop-Band Granada bei der Gala-Nacht des Sports am 7. Februar im Linzer Brucknerhaus an. Zu hören gibt es „unsere besten Stücke“, wie der Grazer sagt, und natürlich ihren Hit „Feiawerk“, der erst diese Woche für den österreichischen Musikpreis Amadeus nominiert wurde.

Auf der Bühne zu stehen, ist für den 38-jährigen Sänger jedes Mal bewegend: „Man teilt unendlich kostbare Momente mit anderen. Jedes Konzert ist einmalig.“

Gegründet wurde die Band vor zehn Jahren. Sie entstand eher per Zufall. Petritsch wurde gebeten, für den Film „Planet Ottakring“ die Titelmusik zu schreiben. Daraus entstanden mehrere Songs, die zu schade waren, um in der Schublade zu verschwinden. „Daher habe ich mir Musiker gesucht und die Songs aufgenommen.“ Daraus ist eine Band entstanden, die in der heimischen Musikszene zur fixen Größe wurde. Im Vorjahr wurde das vierte Album „1’30“ veröffentlicht, der Auftritt beim Nova Rock war einer der Höhepunkte des Bandjahres. Heuer feiern die fünf steirischen Musiker ihr zehnjähriges Bandjubiläum mit einer Tour, die sie u.a. nach Wien (16. August, Arena) und München (13. September, Circus Krone) führt.

Hörproben aus dem Album „1’30“:

