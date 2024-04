Ars Electronica: Honzik wechselt nach Dubai, Liebl übernimmt

Veronika Liebl übernimmt die Leitung des Bereichs "Festival-Prix-Exhibitions", Martin Honzik verlässt die Ars Electronica in Richtung Dubai.

Veronika Liebl übernimmt die Leitung des Bereichs "Festival-Prix-Exhibitions", den sie sich bisher mit Honzik teilte. Sie bleibt Leiterin der europäischen Kooperationen und Prokuristin der Ars Electronica GmbH & Co KG, teilte das Unternehmen der Stadt Linz am Dienstag mit.

Honzik war zunächst Künstler im Ars Electronica Futurelab und ab 2006 Leiter des Ars Electronica Festivals, zuletzt auch Chefkurator. "Seine Überzeugung, dass sich ein Medienkunst-Festival nicht in Elfenbeintürmen verstecken darf, sondern hinaus, in den öffentlichen Raum drängen und auf die Menschen zugehen muss, hat den Charakter von Ars Electronica geprägt und zu zahlreichen spektakulären Aktionen geführt", dankte der Künstlerische Geschäftsführer Gerfried Stocker dem langjährigen Mastermind des Festivals.

Liebl habe "Ars Electronica zu einem führenden Player im Netzwerk der Europäischen Union gemacht, die Entwicklung von Ars Electronica mitgeprägt und sehr viel zur Professionalisierung unseres Unternehmens beigetragen", sieht der kaufmännische Geschäftsführer Markus Jandl in ihr eine Treiberin in der Entwicklung des Unternehmens gemeinsam mit ihrem Team, allen voran Stellvertreter und Technischer Leiter Karl Julian Schmidinger und Festivalleiterin Christl Baur. Sie freue sich außerordentlich darauf, gemeinsam mit ihrem Team "die nächsten Kapitel in der Erfolgsstory von Ars Electronica zu schreiben", sagte Liebl.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper