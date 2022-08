Die Arbeit in einem komplexen und bunten Team ist für Martin Honzik faszinierend. Der 52-Jährige ist der Leiter des Festivals Ars Electronica. Sein Team ist so komplex, dass er manchmal gezwungen ist, die Kontrolle abzugeben, wie er sagt: „Sich dem zu öffnen und zu schauen, was die anderen daraus machen, finde ich spannend.“ Der Mühlviertler koordiniert mit dem künstlerischen Leiter Gerfried Stocker und der Geschäftsführung die Kunstprojekte und gestaltet inhaltlich das Festival.