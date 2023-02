Alfons Haiders emotionaler Auftritt beim Opernball: "Alles muss einmal aus sein"

Es hätte in diesem Jahr Haiders 25-jähriges Opernball-Jubiläum werden sollen, doch die Verantwortlichen beim ORF hatten andere Pläne. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der langjährige Moderator nicht mehr vom Ball der Bälle berichten wird und durch Ö3-Moderator Andi Knoll ersetzt wird. Hintergrund für die Personal-Rochade dürfte - wie die OÖ Nachrichten berichteten - Alfons Haiders neuer Job als musikalischer Generalintendant der Seefestspiele Mörbisch sein.

"Ganz komisches Gefühl"

Beim Ball am Donnerstagabend war Haider dennoch im Fernsehen zu sehen. In einem Einspieler blickte man zunächst auf dessen schönste Momente beim Wiener Opernball zurück. Im Interview mit Mirjam Weichselbraun zeigte sich der 65-Jährige dann ungewohnt emotional. Der Abschied von der Opernball-Bühne fällt ihm sichtlich schwer, die Hand der Moderatorin hält er das ganze Gespräch lang fest gedrückt. "Ein ganz komisches Gefühl" sei es, nicht mehr hier zu arbeiten, sondern als Gast vertreten zu sein, sagte Haider, den Tränen nahe: "Alles muss einmal aus sein. Man bildet sich immer ein, es sei der falsche Zeitpunkt, aber so ist es. Aber ich bin nicht verloren." Er sei dankbar, dass er 24 Jahre lang Bestandteil der Opernball-Familie sein durfte.

Den drei Neuen - Andi Knoll, Tarek Leitner und Nadja Bernhard - wünsche er "Toi Toi Toi" - "und dass sie es heute auch genießen können." Haider streut dabei auch seiner langjährigen Kollegin Weichselbraun Rosen: "Erst, als ich den Ball mit Dir moderiert habe, konnte ich ihn auch genießen." In welcher Loge er den Abend verbringen werde, wollte diese ihm schließlich noch entlocken. "Das ist mein süßes Geheimnis", sagte Haider.

