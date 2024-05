77. Filmfestspiele Cannes: Goldene Palme für Sean Baker

Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Der Regisseur setzte sich gegen 21 Filme durch, darunter die favorisierten Streifen "Emilia Pérez" mit Popstar Selena Gomez und "The Substance" mit Hollywood-Star Demi Moore. Über die Auszeichnungen entschied eine Jury unter Vorsitz von "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig.

Der von Kritikerinnen und Kritikern umjubelte Film "Anora" erzählt von einer Striptease-Tänzerin namens Ani, die einen Oligarchen-Sohn kennenlernt. In jugendlicher Sorglosigkeit heiratet der Bursche Ani nach nur wenigen Tagen - zu großem Missfallen seiner Eltern, die alles in Bewegung setzen, um das wieder rückgängig zu machen. Der temporeiche Film ist eine Mischung aus Komödie und Drama und überzeugt durch tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, unerwartete Wendungen und viel Witz.

Der Große Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging an "All We Imagine as Light" von der indischen Regisseurin Payal Kapadia. Der Franzose Jacques Audiard erhielt den Preis der Jury für sein Musical "Emilia Pérez". Einen Spezialpreis der Jury erhielt der kürzlich aus dem Iran geflüchtete Regisseur Mohammed Rassulof für "The Seed of the Sacred Fig".

