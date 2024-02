2025 kommt "Nackte Kanone"-Neuauflage mit Liam Neeson

Das Filmstudio Paramount Pictures kündigte den Film mit Liam Neeson in der Hauptrolle am Mittwoch (Ortszeit) für Juli 2025 an, wie die US-Medien ABC News, "Variety" und "The Hollywood Reporter" berichten.

Der gebürtige Nordire Neeson (71, "Taken") übernimmt die Paraderolle des schusseligen Polizisten Frank Drebin, der durch den 2010 gestorbenen Leslie Nielsen berühmt gemacht worden war. Für Regie und Drehbuch ist der frühere "Saturday Night Live"-Autor Akiva Schaffer (46) zuständig.

MacFarlane als Produzent

"Family Guy"-Schöpfer Seth MacFarlane (50) ist als Produzent mit an Bord. Die drei Filme "Die nackte Kanone", "Die nackte Kanone 21⁄2" und "Die nackte Kanone 331⁄3" waren von 1988 bis 1994 erschienen. Neben Nielsen hatten Priscilla Presley und der ehemalige American-Football-Spieler O. J. Simpson darin mitgespielt.

Trailer: Die "Nackte Kanone" aus dem Jahr 1994

