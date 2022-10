Neuauflage von "Die nackte Kanone" geplant - mit Liam Neeson?

Der US-Regisseur und das Paramount-Studio wollten dafür den Actionhelden Liam Neeson (70, "Taken") vor die Kamera holen, berichteten die Branchenportale "Variety" und "Hollywood Reporter" am Donnerstag (Ortszeit).

Die Verhandlungen würden laufen. Der Komiker Seth MacFarlane ist demnach als Produzent an Bord.

Action-Star Liam Neeson soll für die Neuauflage von "Die nackte Kanone" gewonnen werden. Bild: (REUTERS)

In den drei Filmen "Die nackte Kanone" (1988), "Die nackte Kanone 21/2" (1991) und "Die nackte Kanone 331/3" (1994) hatte der 2010 gestorbene Leslie Nielsen die Paraderolle des trotteligen Polizisten Frank Drebin gespielt. Priscilla Presley wirkte ebenfalls mit. Über den Inhalt der geplanten Neuauflage wurde zunächst nichts bekannt.

Der gebürtige Nordire Neeson ("Schindlers Liste") war zuletzt auf Action-Rollen abonniert, etwa mit der "96 Hours"-Trilogie und in Filmen wie "Run All Night", "Men in Black: International" und "Blacklight".