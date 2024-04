JKU Astros zeigten beim Heimauftakt im Football vollen Einsatz

Es war kalt, es war nass, aber auf dem Spielfeld ging es heiß her: Am Mittwoch trat das Footballteam der JKU "Astros" im ASKÖ Bewegungscenter in Linz bei seinem Heimauftakt gegen die "Serpents" von der MedUni Wien an. Obwohl die Linzer vollen Einsatz zeigten, mussten sie sich letztlich 2:9 geschlagen geben.

800 Fans waren zum ersten Match der Saison angereist, um die Teams anzufeuern – darunter auch Rektor Stefan Koch und Anke Merkl, Leiterin des Operations Managements an der JKU.

Obwohl die Linzer in der ersten Angriffssequenz bis auf drei Yards an die gegnerische Endzone herankamen, gab es keine Punkte. Im Gegenzug reichte ein weiter Pass, gefolgt von einem tollen Lauf, für den einzigen Touchdown im gesamten Spiel.

Die Motivation lassen sich die Astros nicht nehmen: Sie konzentrieren sich unter Anleitung der Coaches Mike Süss, Carson Wittwer und Roman Niedermayr auf das Training für das nächste Heimspiel am 3. Mai. Dann haben sie im Match gegen die "BOKU Beez" die Chance, auf dem Feld zurückzuschlagen.

