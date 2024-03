Am 5. Juni wird der Campus der JKU wieder zur malerischen Laufkulisse

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr kehrt der "JKU Campus Run" heuer in der zweiten Auflage zurück: Studierende, Lehrende und Universitätsmitarbeiter, aber auch Sportbegeisterte ohne Bezug zur Uni treten am 5. Juni gegeneinander an. Eine eigene Wertung gibt es heuer für Schulklassen.

Die Hauptroute ist bereits bekannt: Nach einer Runde um den Uni-Teich geht es weiter in den Science Park, von dort aus zum TNF-Turm und schließlich zurück zum Start bei der Kepler Hall. Die Strecke besticht auch durch die Szenerie: den begrünten Campus der JKU, der zu den schönsten in ganz Österreich zählt.

In den verschiedenen Bewerben wird die rund zwei Kilometer lange Route, die zum Großteil auf Schotterwegen verläuft, unterschiedlich oft absolviert. Zur Auswahl stehen:

Der Zehn-Kilometer-Lauf steht allen Lauferfahrenen offen. Nach Adam Riese geht es fünfmal durch den Campus. Beginn ist um 18.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr liegt bis 19. Mai bei 20 Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühr, danach bis Anmeldeschluss am 4. Juni bei 25 Euro.

Zeitgleich startet der "Fun Run" über vier Kilometer für alle, die es etwas gemütlicher angehen wollen. Die gemeinsame Siegerehrung geht um 20 Uhr los. Nenngeld: 15 Euro bis 19. Mai, danach 20 Euro.

Schon um 16 Uhr beginnt der Staffellauf, der Studierenden und Mitarbeitern der JKU vorbehalten ist. Jedes Mitglied der Dreierteams absolviert jeweils eine Runde auf der Hauptstrecke. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Sieger werden um 17 Uhr gewürdigt.

Die große Neuerung beim heurigen Lauf, der "School Run", geht um 14 Uhr los. Dabei treten Schulklassen gegeneinander an. Gelaufen wird auf einer eigenen, 450 Meter langen Strecke. Die Klasse, die in 15 Minuten die meisten Runden schafft, gewinnt. Vorab gibt es für die Schüler eine Führung über den Campus der JKU.

Die Anmeldung für den Lauf ist bereits geöffnet, sie läuft noch bis zum 4. Juni am Tag vor dem Lauf. Die Startunterlagen werden jeweils vor den einzelnen Bewerben ausgegeben.

Spannend wird auch, ob die Bestwerte aus dem Vorjahr heuer übertroffen werden: Der schnellste Herr brauchte für den Zehn-Kilometer Lauf 36:05 Minuten, bei den Damen sind es 43:38 Minuten. Die erste Staffel war 2023 nach exakt 21 Minuten im Ziel.

Alle weiteren Informationen und einen Link zum Anmeldeportal gibt es online auf der Webseite der Johannes-Kepler-Universität unter jku.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.