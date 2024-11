Traditionelle Gala: Künstler verleihen dem OÖN-Christkindl Flügel

Es ist der künstlerische Höhepunkt der OÖN-Christkindl-Zeit: Wenn sich der Vorhang im Schauspielhaus Linz am 14. Dezember um 19.30 Uhr hebt, dann steht der Abend ganz im Zeichen der Nächstenliebe und des landesweiten Zusammenhalts.

Bereits eine Stunde zuvor nimmt Landeskapellmeister Günther Reisegger mit seinem Brass-Ensemble „Cornetivity“ das Publikum in Empfang. Beim Konzert der Blechbläser, kombiniert mit einem wärmenden Glühmost, der auch in diesem Jahr wieder von der Landwirtschaftskammer Oberösterreich zur Verfügung gestellt wird, entsteht bereits vor dem eigentlichen Start der Christkindl-Gala die besinnliche Weihnachtsstimmung. Anschließend bittet das Landestheater Linz in den Großen Saal, wo das Ensemble des Jungen Theaters einen Ausschnitt aus „Der Gestiefelte Kater“ zum Besten gibt.

Mit ordentlich Schwung erobern im Anschluss die Dürnberger Plattinger – eine wilde Schuhplattlergruppe – die Bühne. Neben den jungen Talenten der Musical Theatre Academy (MTA) der Landesmusikschule Puchenau tritt auch Elektro-Geigerin Nina-Sofie Berghammer auf und zieht die Zuschauer in ihren Bann.

Große Stimmen auf der Bühne

Mit Countertenor Alois Mühlbacher und dem Ensemble Castor – eines der besten Barock-Ensembles unter der Leitung von Petra Samhaber-Eckhardt – erwartet die Zuschauer ein Höhepunkt des Galaabends. Weiters auf der Bühne zu sehen: Schauspielerin Maria Hofstätter präsentiert eine Weihnachtsgeschichte, Ilia Staple, Sängerin des Staatsopern-Ensembles, tritt mit Pianist Rainer Nova auf und auch auf den aufstrebenden Musiker und Singer-Songwriter Holza darf sich das Publikum in Linz freuen. Mit den Poxrucker Sisters und den Stimmen des United Voices Chor ist das Programm des Adventabends komplett.

Zuguterletzt folgt mit „Es wird scho glei dumpa“ ein Weihnachtsklassiker, bei dem am Schluss auch das Publikum mit einstimmt.

Besonderer Abend

Es ist ein besonderes und vielfältiges Programm, das in diesem Jubiläumsjahr das Publikum in Linz erwartet. Schließlich feiert das OÖN-Christkindl heuer bereits das 60-jährige Bestehen. Im Dezember 1964 schrieb damals die 14-jährige Rosi aus Regau einen Brief an die OÖNachrichten und gab damit den Anstoß für eine Hilfsaktion, die auch Jahrzehnte danach hunderten Familien im Bundesland finanziell unter die Arme greift.

„Dass so etwas daraus entstehen könnte, hätte ich mir niemals träumen lassen“, sagt Rosi Resch 60 Jahre später im Gespräch mit den OÖN. Die Christkindl-Gala lasse sie sich in diesem Jahr sicher nicht entgehen: „Das ist ein Abend, der wirklich besonders ist – vor allem mit den vielen Künstlern, die sich in den Dienst der guten Sache stellen.“

Wenn auch Sie im Schauspielhaus dabei sein und Gutes tun möchten: Karten für die OÖN-Christkindl-Gala am 14. Dezember sind online unter landestheater-linz.at verfügbar.

