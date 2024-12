OÖN-Christkindl-Aktion: Mehr als 600.000 Euro für Landsleute in Not gesammelt

60 Jahre ist es her, dass ein Brief eines 14-jährigen Mädchens die Redaktion der OÖNachrichten erreichte. Rosi aus Regau wünschte sich zu Weihnachten Kleidung, Spielsachen, etwas zum Naschen – aber nicht etwa für sich, sondern für ihre Geschwister. Dass diese Bitte die Geburtsstunde der größten Spendenaktion des Landes sein würde, hätte Rosi Resch nie gedacht: „Ich konnte es kaum glauben, dass durch diesen Brief so viel ausgelöst wird.