Für den guten Zweck: Warme Erfrischung für das OÖN-Christkindl

Ursula und Manuel Mistlbacher, Mostbauern von Humer z'Reith in Leonding

Mit erstklassigem Glühmost etwas Gutes tun und damit Menschen in Not unterstützen – ein großes Anliegen für Familie Mistlbacher, die mit ihrem Hof Humer z’Reith in Leonding bei der morgigen OÖN-Christkindl-Gala ein wohlig warmes Getränk spendiert. „Es ist eine schöne Veranstaltung, und wir freuen uns, wenn wir auch ein Feedback für unseren Glühmost bekommen“, sagt Manuel Mistlbacher.